Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас 24 октября в своем Facebook подтвердил, что нарушил российскую границу в Куршском заливе

Юшков рассказал, как Польша и Литва используют энергетическое оружие против России © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Он сообщил, что уже едет домой. Чиновник извинился за инцидент и поблагодарил сотрудников консульства Литвы за оперативность и помощь.

«Я хороший рыбак, но, как оказалось, не проводник», — написал он.

Накануне национальное радио Литвы со ссылкой на представителя министра иностранных дел страны по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.