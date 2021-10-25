По его словам, он «случайно пересек границу российского государства во время рыбалки», после чего был задержан и оштрафован.
Он сообщил, что уже едет домой. Чиновник извинился за инцидент и поблагодарил сотрудников консульства Литвы за оперативность и помощь.
«Я хороший рыбак, но, как оказалось, не проводник», — написал он.
Накануне национальное радио Литвы со ссылкой на представителя министра иностранных дел страны по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.