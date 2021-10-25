Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг 24 октября в статье для журнала National Interest назвала «большую проблему» президента Украины Владимира Зеленского, которая существует у него из-за Венгрии

«Репрессии не работают». Погребинский о том, как Зеленский попытается удержаться у власти © Владимир Трефилов проблемой для Зеленского стала стратегия Венгрии по реинтеграции своих исторических земель на Украине. В частности, речь идет о Закарпатье, где, по ее словам, создана сеть школ на венгерском языке. Кроме того, община контролирует венгерские газеты, сайты и телеканалы на западе страны, а у многих жителей этого региона есть гражданство Венгрии.

На фоне этого Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и упорно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине, отметила Харинг.

Она отметила, что такая ситуация якобы идет на руку России, которая может «еще более усложнить жизнь Киеву».

В конце сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. В начале октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД страны решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.