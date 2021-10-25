Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук 24 октября заявил о наступлении на Украине энергетического кризиса, обвинив в этом власти страны, передает РИА Новости

Медведчук объяснил, что необходимо для экономического развития Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он назвал нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и профнепригодной, указав, что она не понимала возможность таких рисков, и что к ним нужно готовиться.

«Сегодня в СМИ постоянно вспоминается то, что была договоренность еще в 2019 году получать российский газ напрямую по 175 долларов. Если бы были такие долгосрочные контракты, которые могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом властью Зеленского, то сегодня бы Украина не столкнулась с таким кризисом. И сегодня она вынуждена платить вот эти заоблачные цены», — напомнил Медведчук.

Политик отметил, что транзитная газовая труба может превратиться в любую минуту в «музей металлолома» и подчеркнул необходимость «договариваться с русскими» для заключения соглашений по газу.