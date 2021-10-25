Министром обороны Украины может стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом 24 октября на своей странице в Facebook сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники

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«Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию», — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что Резникову потребуется много времени, «чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию».

По его словам, другим кандидатом на пост была глава подкомитета комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

На прошлой неделе сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран может в скором времени покинуть свой пост, вопрос его отставки будет решаться в течение ближайших двух-трех недель.