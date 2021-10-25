Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук 24 октября заявил, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией является главной задачей украинской экономики, передает РИА Новости

Переговоры Зеленского с Путиным необходимы Украине - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению главы политсовета ОПЗЖ, дружба с Россией поможет энергетическому обеспечению страны, так как «у Украины нет альтернативных ресурсов».

Политик отметил, что сейчас отношения между странами находятся в «реальном тупике», которые оборачиваются негативными последствиями для Украины.

Ранее Медведчук прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов был бы обменять политика в Россию при наличии у того российского гражданства. Политик заявил, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского. Глава политсовета ОПЗЖ также подчеркнул, что идея такого «обмена» его не интересует.