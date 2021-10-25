По словам политика, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».
«Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил он.
Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.