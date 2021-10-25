Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 24 октября пригрозил России украинскими ракетами, которые якобы будут направлены на Москву в ближайшее время, передает телеканал «Дом»

Арестович предостерег российскую армию от «нападения» на Украину © Алексей Арестович/Фейсбук

«Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил он.

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.