По его словам, сейчас Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ.
Дипломат считает, что если одна страна нарушает устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».
По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать концепцию «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России.
«Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — пояснил он.
Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».
Также Огрызко выразил мнение, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны» и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».