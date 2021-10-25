Бывший глава министерства иностранных дел МИД Украины Владимир Огрызко 24 октября в эфире телеканала Espreso раскрыл план президента США Джо Байдена по созданию нового миропорядка, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики»

Байден провозгласил эру «беспощадной дипломатии»: что дальше? © REUTERS, Carlos Barria

Дипломат считает, что если одна страна нарушает устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».

По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать концепцию «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России.

«Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — пояснил он.

Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».

Также Огрызко выразил мнение, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны» и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».