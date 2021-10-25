Властями Украины осуществляется зачистка абсолютно всех политиков, которые высказываются за нормальные отношения между Москвой и Киевом. О преследовании русского населения страны рассказал в интервью Украина.ру бывший глава правительства Украины Николай Азаров

Преступная власть Украины, возникшая после госпереворота, зачищает политическое поле и угрожает крупной части населения страны, сообщил собеседник издания. Бандеровцы готовили теракт в Уфе © кадр видео

«Но в сегодняшней нацистской Украине такая «ж…бандеровская» власть, как метко определил её Игорь Коломойский, в которой евреи во главе страны исполняют роль прислужников нацистов. (…) Зеленский еврей. Казалось бы, у меня было представление такое, что с этими людьми возможно изменение этого нацистского режима, но оказалось, что они еще лучше, еще более истово прислуживают вот этому нацизму, неонацизму», — сказал Азаров.

Украинский нацизм своеобразен — это такой «хуторской», бандитский нацизм, считает Азаров. «Вот также и сегодняшние наши — когда молодец против овец, а против бойца сам овца», — охарактеризовал нынешний киевский режим эксперт.

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