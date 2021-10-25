Бывшего главу правительства Украины Николая Азарова заочно обвиняют в госизмене по предварительному сговору группой лиц. В качестве аргумента киевские власти используют заключение Харьковских соглашений между Россией и Украиной. О том, что это на самом деле означает, Азаров рассказал в интервью Украина.ру

На Украине до государственного переворота были построены сотни инфраструктурных объектов, включая два атомных энергоблока, Дарницкий мост в Киеве, были газифицированы тысячи населенных пунктов. Харьковские соглашения фиксировали скидку на газ в сто долларов за тысячу кубометров, напоминил Азаров. Для того, чтобы люди этого не вспоминали, киевской властью осуществляется поиск внешнего врага — России, считает эксперт. Николай Азаров прокомментировал собственный арест © Скриншот из видео Украина.ру

«Почему Харьковские соглашения, в которых, кстати, фиксируется принадлежность Севастополя к Украине, являются государственной изменой? Я хотел бы задать простой вопрос. Почему? Почему эти Харьковские соглашения, которые уменьшают цену на газ на сто долларов за тысячу кубов, то есть, приближают ее к той, при которой рентабельно работает химия, химическая промышленность — и вот это измена Родине? А закупка газа по цене 1200 долларов за тысячу кубометров — это не измена, не предательство?», — сказал Азаров.

Политик заявил, что процесс против него является частью действий киевской власти по зачистке политического поля. Любое лицо, выступающее за нормальные отношения с Россией, объявляется предателем.

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