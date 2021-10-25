Украина не готова к отопительному периоду, не созданы запасы угля и газа, провалены плановые ремонты оборудования. О том, как страна могла бы жить при прошлой власти Азаров рассказал в интервью Украина.ру

За время работы прошлой власти были введены в действие два энергоблока на атомных электростанциях, построен Дарницкий мост, газифицированы тысячи населенных пунктов, напомнил Азаров. «Это не смешно». Приднестровский эксперт о том, что будет, если Молдавии не дадут скидку на газ © odessa-life.od.ua

«Строились школы, детские сады, больницы. Держались стабильными цены. Цены на хлеб, например, были ниже в пятнадцать раз. Жилищно-коммунальные тарифы ниже были в десять, в восемь, и тоже в пятнадцать раз», — рассказал собеседник издания.

Все это граждане Украины видят, и поэтому нынешняя власть вынуждена искать внешнего врага — Российскую Федерацию, а прошлую власть обвинять в государственной измене, заключил Азаров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.