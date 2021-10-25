За время работы прошлой власти были введены в действие два энергоблока на атомных электростанциях, построен Дарницкий мост, газифицированы тысячи населенных пунктов, напомнил Азаров.
«Строились школы, детские сады, больницы. Держались стабильными цены. Цены на хлеб, например, были ниже в пятнадцать раз. Жилищно-коммунальные тарифы ниже были в десять, в восемь, и тоже в пятнадцать раз», — рассказал собеседник издания.
Все это граждане Украины видят, и поэтому нынешняя власть вынуждена искать внешнего врага — Российскую Федерацию, а прошлую власть обвинять в государственной измене, заключил Азаров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.