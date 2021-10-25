В случае ввода российских войск на территорию Украины Москву ждет девятый вал санкций и кибератак. О наиболее вероятных направлениях гибридных действий стран НАТО рассказал в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Активные военные действия на территории Украины в ближайшее время возможны, считает Марков. При таком развитии событий России необходимо быть готовой к ответу со стороны стран НАТО.

«В этом случае начнется девятый вал, мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России», — заявил эксперт.

Для того, чтобы страна была готовой к гибридным атакам Запада, необходимо полностью имплементировать закон о независимом интернете, заключил Марков.

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