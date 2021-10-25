Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Эксперт заявил, что полномасштабная война между Украиной и Россией в ближайшее время возможна.
«Да, безусловно. Владимир Путин считает, что нас обманули, не вводить войска было ошибкой на юго-восток Украины в 2014 году, и он понимает — его историческая миссия — не допустить превращения Украины в анти-Россию. Если он не выполнит эту историческую миссию, то все его великие свершения в истории России будут таким образом блокированы. Это его миссия — прекратить превращение Украины в анти-Россию», — сказал Марков.
Еще один фактор, который следует принимать во внимание — это то, что большинство населения юго-востока Украины все еще поддерживает Россию и было бы не против пойти по пути Крыма, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.