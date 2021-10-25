Президент России Владимир Путин осознает, что его обманули, воспрепятствовав вводу войск на юго-восток Украины в 2014 году. Если Путин не остановит превращение Украины в анти-Россию, все его исторические достижения будут обнулены, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

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«Да, безусловно. Владимир Путин считает, что нас обманули, не вводить войска было ошибкой на юго-восток Украины в 2014 году, и он понимает — его историческая миссия — не допустить превращения Украины в анти-Россию. Если он не выполнит эту историческую миссию, то все его великие свершения в истории России будут таким образом блокированы. Это его миссия — прекратить превращение Украины в анти-Россию», — сказал Марков.

Еще один фактор, который следует принимать во внимание — это то, что большинство населения юго-востока Украины все еще поддерживает Россию и было бы не против пойти по пути Крыма, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.