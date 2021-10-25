Новая администрация США ищет новых подходов в российско-украинском конфликте. Президент США Джо Байден хотел бы улучшить отношения с Россией, одновременно оставив контролируемую угрозу в виде подконтрольной Вашингтону Украины у ее границ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Нынешний режим, созданный на Украине, является бомбой замедленного действия, которая перемалывает население страны, превращая его в антирусское, заявил эксперт. Администрация Байдена желает оставить этот актив за собой для давления на Россию. Агрессивная русофобия главы Пентагона не осталась незамеченной - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить. В чем суть взведенного курка? На Украине создана террористическая диктатура, которая с помощью террора и пропаганды постепенно превращает русское население Украины, которого, собственно, 80 процентов, в антирусское», — сказал Марков.

Для превращения большинства населения Украины в антирусское, после чего конфликт с Россией примет необратимый характер, необходимо еще 10 лет правления террористической киевской диктатуры, полагает Марков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.