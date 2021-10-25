Нынешний режим, созданный на Украине, является бомбой замедленного действия, которая перемалывает население страны, превращая его в антирусское, заявил эксперт. Администрация Байдена желает оставить этот актив за собой для давления на Россию.
«Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить. В чем суть взведенного курка? На Украине создана террористическая диктатура, которая с помощью террора и пропаганды постепенно превращает русское население Украины, которого, собственно, 80 процентов, в антирусское», — сказал Марков.
Для превращения большинства населения Украины в антирусское, после чего конфликт с Россией примет необратимый характер, необходимо еще 10 лет правления террористической киевской диктатуры, полагает Марков.
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