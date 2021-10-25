Теоретически можно разрывать экономические связи с Турцией за поставки оружия на Украину. Но российская политика, которую почему-то считают иррациональной, имеет рациональные основы. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве не хотелось бы, чтобы «горячие головы» в Киеве использовали поставки турецкого оружия для нанесения ударов по собственным гражданам в Донбассе.

Что же касается конкретно этого заявления Пескова, то оно в равной степени было рассчитано и на внутрироссийскую, и на внешнеполитическую аудиторию, считает эксперт.

«Тема донбасского конфликта важный фактор внутренней политики, но в то же время это и сигнал, что Турция может развивать военно-техническое сотрудничество с Украиной, но не в этой сфере. Прочерчена «красная линия», которую Москва не хотела бы видеть пересеченной», — указал Маркедонов.

Что касается дальнейшей реакции на провокационные действия и заявления Турции, то «последний довод королей» не обязательно должен быть использован здесь и сейчас. Его можно отложить до экстраординарных мер, заключил собеседник издания.

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