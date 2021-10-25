Ранее президент России Владимир Путин обозначил «красные линии» в отношениях с Западом. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру назвал предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) одной из них.

Украина может сколь угодно долго находиться в состоянии «получленства» в НАТО, взяв на себя все обязательства члена, но не имея никаких привилегий, подчеркнул эксперт. «Хотят в НАТО – пусть уходят»: основатель Русского движения на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет. Это наиболее вероятный вариант», — заявил Марков.

С другой стороны, при предоставлении Украине ПДЧ российские войска могут войти на территорию Украины превентивно, заключил Марков.

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