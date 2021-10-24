Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина готова организовать транзит газа через свою территорию, равный по объему мощностям «Северного потока - 2». Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook 24 октября

Витренко добавил, что стоимость такого транзита может быть на 50 процентов ниже, чем предусмотренная в контракте с "Газпромом".

«Компания <…> готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности "Северного потока — 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях», — написал Витренко, отвечая на комментарий пользователя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать "Газпрому" скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Юшков рассказал, сколько еще продлится истерика с заоблачными ценами на газ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Как рассказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич, данное предложение Зеленского продиктовано желанием сохранить серые финансовые схемы виртуального реверса и обеспечить поставку забираемого из объема транзита газа украинским потребителям.