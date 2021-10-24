В рамках процесса евроинтеграции Украина возьмет на себя обязательства по уменьшению влияния на климат. Об этом 24 октября сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Глава правительства Украины заявил, что страна намерена реализовать «Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года». Зеленая энергетика. Инвестиции и парадоксы энергоперехода

«Также мы ставим цель достичь уменьшения уровня промышленного загрязнения, обеспечения рационального использования природных ресурсов и совершенствования правовой базы в сфере обращения с отходами», — заявил Шмыгаль.

Поясняется, что данное направление работы правительства является частью мероприятий по евроинтеграции.

Как ранее отмечал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, снизить льготные тарифы на «зеленую» энергетику, которую на Украине представляют в основном западные компании, не представляется возможным. Эксперт убежден, что украинский потребитель не в состоянии платить за возобновляемую энергетику.

Как только украинское правительство сделало попытку «умерить аппетиты» зеленых (На начало нынешнего года ГП "Гарантированный покупатель" задолжало энергетикам 23,9 миллиарда гривен ($870 млн)), сразу несколько иностранных посольств на Украине — Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи — в письме к правительству отметили, что «разочарованы» возможной «ретроспективой» Украины по зеленым тарифам.