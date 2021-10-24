Зеркаль отметила, что на предстоящем саммите Большой двадцатки планируется рассмотреть варианты выхода из европейского энергетического кризиса.
«Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, то, возможно, и рискнут», — сказала советник министра, отвечая на вопрос о том, будет ли задействован еще не сертифицированный «Северный поток — 2» для выхода из энергокризиса.
Данная кризисная ситуация может быть использована Россией, заявила Зеркаль.
Ранее сообщалось, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.
Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.
*СМИ, исполняющее функции иноагента