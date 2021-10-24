Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что газопровод «Северный поток - 2» может начать работу без сертификации. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода* 23 октября

Зеркаль отметила, что на предстоящем саммите Большой двадцатки планируется рассмотреть варианты выхода из европейского энергетического кризиса.

«Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, то, возможно, и рискнут», — сказала советник министра, отвечая на вопрос о том, будет ли задействован еще не сертифицированный «Северный поток — 2» для выхода из энергокризиса.

Данная кризисная ситуация может быть использована Россией, заявила Зеркаль. Юшков объяснил, что произойдет с ценами на газ, когда «Северный поток-2» окончательно заработает © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.

Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

*СМИ, исполняющее функции иноагента