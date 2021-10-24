Украина готовится к войне с Россией, для этого по всей территории страны будут готовить «движение сопротивления», передает издание «Военное обозрение» слова командующего Сил специальных операций Украины Григория Галагана 24 октября

Украина сформирует партизанские отряды для сопротивления «российской агрессии», которая наступит во всех случаях, уверен Галаган.

Подробности формирования движения украинский силовик не раскрыл, ссылаясь на конфиденциальность информации. Однако он отметил, что партизанские ячейки будут созданы на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что ССО Украины будут увеличены на одну тысячу человек в связи с вступлением в силу закона о территориальной обороне страны, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года.