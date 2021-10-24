Разумков сообщил, что намерен сконцентрироваться на исполнении предвыборных обещаний партии власти — «Слуг народа».
«Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало — дальше будет еще меньше… Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать. Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно», — сказал Разумков.
Ранее депутаты проголосовали за лишение Дмитрия Разумкова поста спикера Верховной Рады. Это произошло в результате кризиса в отношениях между Разумковым, партией власти и лично президентом Владимиром Зеленским.
Также Разумков опроверг слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.