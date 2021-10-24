Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что после отставки у него появилось меньше свободного времени и много планов, которые он намерен реализовать. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24» 22 октября

Разумков сообщил, что намерен сконцентрироваться на исполнении предвыборных обещаний партии власти — «Слуг народа». «Не с Зеленским». Кость Бондаренко о том, с кем на самом деле воюет Разумков © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало — дальше будет еще меньше… Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать. Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно», — сказал Разумков.

Ранее депутаты проголосовали за лишение Дмитрия Разумкова поста спикера Верховной Рады. Это произошло в результате кризиса в отношениях между Разумковым, партией власти и лично президентом Владимиром Зеленским.

Также Разумков опроверг слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.