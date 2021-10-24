Единственный вопрос, связанный с Украиной, который надо было решить, уже давно решен. Речь идет о транзите газа на ближайшие четыре года. Больше решать нечего. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский будет «общаться с Путиным с наступательных позиций», и эта встреча доставит Путину «много дискомфорта».

Учитывая ту позицию, на которой сейчас находится Киев, никаких иных оснований для общения между Путиным и Зеленским просто нет, подчеркнул эксперт.

«Зеленский компетентен, но компетентен исключительно в пиар-технологиях. Естественно, что все это дело устраивается в расчете не на реальные процессы, а на его задумки во внешней и во внутренней политике. Я уже сбился со счета, сколько раз они выступали с подобными заявлениями, а потом жаловались, что «невозможно говорить с Россией»», — указал Мединский.

Киев полностью зависит от донорства США и МВФ, на которую Штаты имеют решающее влияние, и единственно важный для них вопрос заключается в том, получат ли они очередной транш, военную помощь и как они это все будут делить, заключил собеседник издания.

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