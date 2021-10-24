26 октября на Украине возможно серьезное снижение температуры. В некоторых регионах столбики термометра ночью опустятся до -7 градусов, сообщает Укргидрометцентр

По всей Украине ночью температура опустится ниже нуля. Во вторник, 26 октября, ночь будет морозной во всех областях. Холоднее всего будет в Черновицкой и Луганской областях, где синоптики прогнозируют —5…-7 градусов мороза. Землянский выделил «маячок» готовности Украины к отопительному сезону © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Исключением являются западные области страны, где сохранится теплая погода, сообщают синоптики.

Ранее высказывались заявления о неготовности Украины к отопительному периоду. По словам эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, компания «Нафтогаз» не предоставляет отчетов о запасах газа в стране.

Это, по мнению эксперта, свидетельствует об отсутствии необходимого запаса топлива для отопительного сезона.

Так, мэры и главы отдельных администраций Украины сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.