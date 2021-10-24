Специалист отметил, что в распоряжение флота также прибывают новые корабли, имеется значительное количество береговых ракетных комплексов.
Если говорить о вызовах, то, по его словам, определенный вызов представляет строительство Великобританией для Украины восьми ракетных катеров (два должны быть построены в Британии, а шесть — на территории Украины) при непонятной передаче технологий.
«Скорее всего, на них поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения», — указал Евсеев.
Появление у Киева ракетных катеров для Черноморского флота не является угрозой, но это вызов, который, по-видимому, потребует принятия дополнительных решений военно-прикладного характера для сдерживания угрозы со стороны Украины, заключил собеседник издания.
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