Юлия Тимошенко стала единственным украинским политиком, которая смогла воспользоваться падением рейтинга Владимира Зеленского. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.

Эксперт отметил, что Тимошенко перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко.

«Я думаю, что переток от «слуг народа» идет в первую очередь к ней. И это не парадокс, а реальность. Дело в том, что в 2019 году электорат Тимошенко ушел к Зеленскому, а теперь эти разочаровавшиеся избиратели возвращаются к ней», — указал Бондаренко.

Есть много других моментов, которые показывают, что рейтинг Зеленского просел и расти ему не на чем, другое дело, что никто из оппонентов Зеленского кроме Тимошенко не смог этим воспользоваться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.