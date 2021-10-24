Президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.
Эксперт отметил, что Тимошенко перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко.
«Я думаю, что переток от «слуг народа» идет в первую очередь к ней. И это не парадокс, а реальность. Дело в том, что в 2019 году электорат Тимошенко ушел к Зеленскому, а теперь эти разочаровавшиеся избиратели возвращаются к ней», — указал Бондаренко.
Есть много других моментов, которые показывают, что рейтинг Зеленского просел и расти ему не на чем, другое дело, что никто из оппонентов Зеленского кроме Тимошенко не смог этим воспользоваться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.