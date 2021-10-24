Кризисная ситуация в сфере газовых поставок в Молдавию сложилась вовсе не по халатности властей. Скорее всего, Кишинев выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в комментарии РИА Новости

«Это не смешно». Приднестровский эксперт о том, что будет, если Молдавии не дадут скидку на газ © odessa-life.od.ua Сергей Куприянов отмечал, что компания готова продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга, который составляет 433 миллиона долларов. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа, если не будет подписан новый договор с 1 декабря.

Эксперт отметил, что для внутренней аудитории власти разыгрывают непрофессионализм, растерянность и беспомощность, а сами, прежде чем направить переговорщиков в Москву, основательно прощупали почву в странах региона — Румынии, Украине, Болгарии, Польше.

«Полагаю, что кризисная ситуация в сфере газовых поставок в Молдову сложилась вовсе не по халатности властей, как это представляется во многих СМИ. Скорее всего, Кишинев выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе. Цель — блокирование Приднестровья с последующим выдворением из региона российских военных», — подчеркнул Шорников.

Республика Молдова должна выглядеть пострадавшей от «российского произвола» стороной, чтобы сначала оправдать перед населением рост тарифов, а затем создать условия для развертывания антироссийской пропаганды и подходящий фон для давления на пророссийский анклав, уточнил политолог.