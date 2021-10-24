Результаты Второй Карабахской войны очень неопределенны, и желающий может найти там как фактор усиления России, так и фактор ее ослабления. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Тот, кто ищет фактор ее ослабления, скажет, что стратегический союзник России Армении проиграла там с треском, и это определенным образом нарушает реноме России. Другой человек скажет, что раньше там не было российских военных, а теперь там российская миротворческая миссия, а не российско-турецкая. Россия является страной, к которой апеллируют и Ереван, и Баку, отметил эксперт.

«Очень часто говорят о том, что «все сделала Турция». Но погибали в основном азербайджанские солдаты. Турецкие советники и байрактары там были, но управляли-то всем азербайджанские офицеры и политики. Фактор Турции важен, но не настолько», — констатировал Маркедонов.

Понятно, что эта ситуация оставила для России меньше комфорта, чем это было до 2020 года. Но это не значит, что надо посыпать голову пеплом и говорить, что Россия ослабла, заключил собеседник издания.

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