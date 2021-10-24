Если 1 декабря из-за неподписания Кишиневом контракта с Россией поставки газа в Молдавию прекратятся, первым пострадает именно Приднестровье. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников 24 октября в комментарии РИА Новости

Эксперт рассказал, как Молдавия пытается выбить из России скидку на газ, угрожая Приднестровью © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Сергей Куприянов отмечал, что компания готова продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга, который составляет 433 миллиона долларов. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа, если не будет подписан новый договор с 1 декабря.

Эксперт пояснил, что газ в Молдавию будет поступать из Румынии и из Украины, а Тирасполь должен будет покупать газ у Кишинева по баснословным ценам и за живые деньги, также под вопрос ставится и работа Молдавской ГРЭС, а значит, резко сократятся валютные поступления в Приднестровье.

Видимо, в Кишиневе считают, что в такой ситуации можно будет поставить перед Тирасполем политические условия для «реинтеграции» Приднестровья, и если эти условия будут приняты, то и российские миротворцы должны будут завершать свою миссию, уточнил политолог.

«На самом деле, как это не смешно, именно молдавские власти пытаются шантажировать Россию. Кишинев использует приднестровцев, в том числе и российских граждан, постоянно проживающих здесь, в качестве заложников. Хуже того, эта власть жертвует интересами простых жителей Молдовы ради достижения Западом своих геополитических целей в регионе», — подчеркнул Шорников.

Он убежден в том, что в Москве не хотели бы энергетического коллапса в Приднестровье и точно не хотели бы превращения Молдавии во вторую Украину, поэтому уже сейчас российская сторона продлила временный режим поставок газа еще на месяц и предлагает Кишиневу внушительную скидку.

Пока действующие в Республике Молдова власти проявляют себя как усердные западные менеджеры, а значит шансы на заключение прямого контракта с «Газпромом» не высоки, резюмировал специалист.