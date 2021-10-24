Против рейтинга Владимира Зеленского сегодня играет тревога в отношении отопительного сезона и информационная война с Дмитрием Разумковым, в которой он потерпел поражение. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Улица сломает Зеленского, если он не продемонстрирует, кто в доме хозяин» — Кость Бондаренко © Екатерина Чеснокова Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. Кроме того, рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

Другое дело, что никто из оппонентов Зеленского не смог этим воспользоваться, возможно, за исключением Юлии Тимошенко, которая перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко, констатировал эксперт.

«ОПЗЖ фактически провалилась, хотя еще недавно она могла создать конкуренцию Зеленскому и «Слугам народа». Сейчас об этом речи нет. В остальном посмотрим. Будем наблюдать за другими социологическими исследованиями и только после этого сможем говорить о тенденциях», — указал Бондаренко.

Что же касается Петра Порошенко, то он сам себя закапсулировал в этих 15% националистического электората, у него нет никаких шансов как-то улучшить свои позиции, заключил собеседник издания.

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