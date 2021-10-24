Президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. Кроме того, рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.
Другое дело, что никто из оппонентов Зеленского не смог этим воспользоваться, возможно, за исключением Юлии Тимошенко, которая перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко, констатировал эксперт.
«ОПЗЖ фактически провалилась, хотя еще недавно она могла создать конкуренцию Зеленскому и «Слугам народа». Сейчас об этом речи нет. В остальном посмотрим. Будем наблюдать за другими социологическими исследованиями и только после этого сможем говорить о тенденциях», — указал Бондаренко.
Что же касается Петра Порошенко, то он сам себя закапсулировал в этих 15% националистического электората, у него нет никаких шансов как-то улучшить свои позиции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.