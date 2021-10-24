Риторику Анкары о Крыме нужно связывать с внутриполитическими процессами и с влиянием крымско-татарской общины, которая столь же влиятельна, как и азербайджанская. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Ахмет Давутоглу уже не лучший друг Эрдогана, и именно он предлагал весь комплекс неоосманистских идей, отметил эксперт.

Что же касается Азербайджана, то еще в 20 веке известный турецкий историк Айдын Сайылы говорил, что многие азербайджанцы вложились в проект создания турецкой республики, уточнил специалист.

По его словам, если завтра Эрдогана сменит Давутоглу или Али Бабаджан, они будут говорить примерно то же самое, как и любой российский политик что-то будет говорить о Крыме и о Донбассе.

«Что касается забрать или не забрать, то официально Турция не выдвигает подобных идей. Россия тоже никогда не была правопреемницей Российской Империи, и в Конституции это не записано. Если вспомнить Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года, то он вызывал изумление у очень многих европейских дипломатов. Они были удивлены, почему Петербург пошел на то, чтобы сделать Крым независимым, вместо того, чтобы его присоединить, а инкорпорация произошла 9 лет спустя. Поэтому мы должны убирать эту мифологию о том, что, мол, это временно, а теперь они должны его вернуть. Скорее, это очень важный фактор турецкой внутренней политики, который используется», — полагает Маркедонов.

Тем не менее, Турция, претендуя на роль игрока мирового уровня, наращивает силы в черноморском регионе, прощупывая, где можно «красные линии» отодвинуть. Это ее политика последних 15-20 лет, добавил политолог.

И на западном, и на восточном направлении Эрдоган, поднимая ставки, их потом снижает, чтобы снова поднять. Нужно к этому быть готовым и понимать, что ситуация «кооперативной конкуренции» всерьез и надолго, заключил собеседник издания.

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