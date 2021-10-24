Сама себе постановка вопроса о том, что в случае необходимости защитить жителей Донбасса российская армия якобы будет не готова стрелять в украинцев, является абсурдной. Об этом рассказал участник боевых действий, писатель Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский Сергей Ищенко назвал моральный фактор главной слабостью российских войск в случае войны с Украиной. По его мнению, армия России не готова стрелять в украинцев, так как считает их братским или почти одним народом, в то время как украинские войска убеждены в том, что они на Донбассе воюют с Россией.

Если Россия считает украинский народ братьями, и президент Путин об этом говорил, то неужели она позволят убивать людей в Донбассе, которые не просто абстрактные «братья», а получают российские паспорта, подчеркнул эксперт.

«И что значит «как можно меньше убивать»? Это война. Кого получится, того и убьют. Когда будут штурмовать города, возможно, сделают какой-то гуманитарный коридор. Но мирные люди гибнут всегда. И для военных, которые планируют операцию, это большого значения не имеет», — категоричен Татарский.

Отвечая на вопрос, правда ли, что если Россия сейчас «заберет» Донбасс, то она потеряет всю Украину, собеседник издания добавил, что Украина уже потеряна давно, потому что там более 400 тысяч человек прошли через «АТО», около 4 тысяч убитых (а у каждого из них семьи), многие остались инвалидами и постепенно уходит поколение, которое помнит хорошие отношения с Россией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.