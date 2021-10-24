Военная составляющая конфликта Донбасса уже очень много лет не имеет решающего значения. Линия фронта практически никуда не движется за исключением отдельных «жабьих прыжков» в обе стороны. Главное — это политика. Об этом рассказал участник боевых действий, писатель Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

Максимум, на что сейчас способна украинская армия (исходя не из своих боевых качеств, а из политической обстановки), — так это лишь проводить какие-то обстрелы по линии соприкосновения, наступать она не планирует, считает эксперт.

«Конфликт в Донбассе — это не поединок двух боксеров. Это грубый пример, но это напоминает дворовую драку двух малолеток, которых подстрекают старшаки, когда в любой момент может прийти чей-то старший брат и сказать «все, хватит». Это не военное противостояние. Нельзя рассматривать этот конфликт так узко. Все будет зависеть от политических событий в Москве, в Европе и в Вашингтоне, я даже Киев не беру. Они не могут самостоятельно сказать «все, мы наступаем», — пояснил Татарский.

Дальнейшее развитие ситуации по Донбассу будет зависеть от масштабных геополитических событий, сравнимых с выводом американских войск из Афганистана, она может развернуться по сценарию Карабаха, когда 20 лет позиционной войны перешли в горячую фазу с гибелью множества людей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.