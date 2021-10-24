России не нужна открытая конфронтация с Турцией. Какими бы ни были у Анкары разночтения с Грецией и Францией, это член НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что на недавней встрече в Брюсселе с натовскими коллегами, а также во время кризиса 2015 годов Эрдоган позиционировал Турцию как форпост НАТО на Ближнем Востоке и апеллировал к американскому формату.

«Открытая конфронтация России совершенно не нужна, и российская цель не во всех конфликтах, которые есть в мире, участвовать. Ей надо участвовать только в тех конфликтах, где есть ее конкретные интересы и где эти интересы нарушаются», — уверен Маркедонов.

По его мнению, Турции тоже совершенно не нужно ввязываться в конфликт с Россией, если вдруг будет реализован самый негативный сценарий, Западу и другим игрокам Турция тоже будет менее интересна, потому что им нужна страна, которая умеет разговаривать с Россией.

Отвечая на вопрос, почему президент Путин не всегда комментирует провокационные заявления Эрдогана, специалист отметил, что большой политик не должен на каждое заявление давать какой-то ответ.

«Это не формат ток-шоу и уличной драке в стиле «Ты че? А ты че?». Это серьезная политическая игра. Поэтому здесь важно не красивое слово, а серьезные переговоры и понимание нескольких важных вещей. Турецкое поведение — это не какая-то сиюминутная конъюнктурная девиация, когда сегодня они так сказали, а завтра — иначе. Эрдоган в политике всерьез и надолго. В турецкой власти он с 2003 года. Намерения серьезные. Турция умеет использовать силу и Турция играет как ревизионист», — указал политолог.

И Путин, и Эрдоган умеют жестко разговаривать, отстаивать свои интересы, при этом готовы считаться с этими интересами, но формат «конкурентного сотрудничества» время от времени будет пересматриваться, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.