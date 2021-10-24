Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове.
Эксперт уточнил, что на недавней встрече в Брюсселе с натовскими коллегами, а также во время кризиса 2015 годов Эрдоган позиционировал Турцию как форпост НАТО на Ближнем Востоке и апеллировал к американскому формату.
«Открытая конфронтация России совершенно не нужна, и российская цель не во всех конфликтах, которые есть в мире, участвовать. Ей надо участвовать только в тех конфликтах, где есть ее конкретные интересы и где эти интересы нарушаются», — уверен Маркедонов.
По его мнению, Турции тоже совершенно не нужно ввязываться в конфликт с Россией, если вдруг будет реализован самый негативный сценарий, Западу и другим игрокам Турция тоже будет менее интересна, потому что им нужна страна, которая умеет разговаривать с Россией.
Отвечая на вопрос, почему президент Путин не всегда комментирует провокационные заявления Эрдогана, специалист отметил, что большой политик не должен на каждое заявление давать какой-то ответ.
«Это не формат ток-шоу и уличной драке в стиле «Ты че? А ты че?». Это серьезная политическая игра. Поэтому здесь важно не красивое слово, а серьезные переговоры и понимание нескольких важных вещей. Турецкое поведение — это не какая-то сиюминутная конъюнктурная девиация, когда сегодня они так сказали, а завтра — иначе. Эрдоган в политике всерьез и надолго. В турецкой власти он с 2003 года. Намерения серьезные. Турция умеет использовать силу и Турция играет как ревизионист», — указал политолог.
И Путин, и Эрдоган умеют жестко разговаривать, отстаивать свои интересы, при этом готовы считаться с этими интересами, но формат «конкурентного сотрудничества» время от времени будет пересматриваться, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.