Наступление ВСУ в Донбассе зависит от задач, которые перед ними будут стоять. Если они планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются «по классике» разрезать ДНР/ЛНР. Об этом рассказал участник боевых действий, писатель Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет, полномасштабные операции с тысячами убитыми, включая гражданских, Украина сейчас не планирует, уточнил эксперт.

«А что будет потом — зависит от массы геополитических обстоятельств. Кто мог подумать 20 лет назад, что американцы будут позорно бежать из Афганистана? Да никто. Можно предполагать все что угодно, но это будет лишь гимнастика для мозга. Пока же полномасштабного наступления не ожидается», — указал Татарский.

Что касается возможной реакции России, то президент Путин неоднократно предупреждал украинских партнеров, что это будет иметь самые тяжелые последствия, но в какой форме Россия вступиться за Донбасс можно только гадать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.