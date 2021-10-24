Сейчас в СМИ широко обсуждается заявление генерала ВСУ Кихтенко, что попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины. До этого были сообщения о том, что украинская сторона якобы испытывает серьезный дефицит топлива и патронов, и из этого делали вывод, что никакого серьёзного наступления не будет.
Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет, полномасштабные операции с тысячами убитыми, включая гражданских, Украина сейчас не планирует, уточнил эксперт.
«А что будет потом — зависит от массы геополитических обстоятельств. Кто мог подумать 20 лет назад, что американцы будут позорно бежать из Афганистана? Да никто. Можно предполагать все что угодно, но это будет лишь гимнастика для мозга. Пока же полномасштабного наступления не ожидается», — указал Татарский.
Что касается возможной реакции России, то президент Путин неоднократно предупреждал украинских партнеров, что это будет иметь самые тяжелые последствия, но в какой форме Россия вступиться за Донбасс можно только гадать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.