Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины являются плохим знаком для Киева, нынешняя ситуация напоминает Карибский кризис 1962 года, чуть не приведшей к войне между СССР и США. Об этом написал депутат Верховной Рады от «ОПЗЖ» Олег Волошин на своей странице в Facebook

Энергетическая капитуляция Украины перед Россией неизбежна - Волошин © Волошин Ллойд Остин своим визитом в Киев и заявлениями фактически открывает дверь в альянс для Киева.

Парламентарий отметил, то в то время Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум, однако сейчас в таком положении может оказаться Россия.

«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — объяснил Волошин.

Политик также предположил, что США могут потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод американских ракет с Украины в случае их появления там.