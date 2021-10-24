Путин ранее заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он считает, что американский министр обороны Ллойд Остин своим визитом в Киев и заявлениями фактически открывает дверь в альянс для Киева.
Парламентарий отметил, то в то время Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум, однако сейчас в таком положении может оказаться Россия.
«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — объяснил Волошин.
Политик также предположил, что США могут потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод американских ракет с Украины в случае их появления там.