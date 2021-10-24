В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Специалист отметил, что в то время объем внешнеторговых контрактов российских и украинских предприятий оценивался примерно в 35 млрд долларов, так что Киев получил бы в свой бюджет дополнительные 50 млрд, что позволило бы ему покрыть все возможные дефициты бюджета и не поднимать цену на энергоносители, поскольку она бы получала их по низким ценам.
«Николай Азаров, бывший на тот момент премьер-министром Украины, в сентябре 2013 года четко сказал, что с точки зрения развития экономики и промышленности альтернативы движению в Таможенный союз просто не было. К сожалению, Украина выбрала разрушительный путь в обратную сторону. Сегодня она является основным поставщиком гастарбайтеров для Евросоюза и потихоньку превращается в аграрную страну с полностью разваливающейся промышленностью», — сетует Ногинский.
Даже если гипотетически Украина сейчас захочет вступить в Евразийский Союз, то это было бы крайне затратно, поскольку доведения одного только Крыма до уровня российских регионов потребовало прямых федеральных целевых программ на сумму в 800 млрд рублей, поэтому вопрос состоит в том, нужно ли это ЕАЭС и кто за это будет платить, заключил собеседник издания.