В 2013 году был подписан договор, в соответствии с которым Россия готова была оказать поддержку Украине на сумму до 15 млрд долларов в качестве покрытия кассовых разрывов в случае ее вступления в Таможенный союз. Об этом рассказал эксперт Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Николай Азаров прокомментировал собственный арест © Скриншот из видео Украина.ру

Специалист отметил, что в то время объем внешнеторговых контрактов российских и украинских предприятий оценивался примерно в 35 млрд долларов, так что Киев получил бы в свой бюджет дополнительные 50 млрд, что позволило бы ему покрыть все возможные дефициты бюджета и не поднимать цену на энергоносители, поскольку она бы получала их по низким ценам.

«Николай Азаров, бывший на тот момент премьер-министром Украины, в сентябре 2013 года четко сказал, что с точки зрения развития экономики и промышленности альтернативы движению в Таможенный союз просто не было. К сожалению, Украина выбрала разрушительный путь в обратную сторону. Сегодня она является основным поставщиком гастарбайтеров для Евросоюза и потихоньку превращается в аграрную страну с полностью разваливающейся промышленностью», — сетует Ногинский.

Даже если гипотетически Украина сейчас захочет вступить в Евразийский Союз, то это было бы крайне затратно, поскольку доведения одного только Крыма до уровня российских регионов потребовало прямых федеральных целевых программ на сумму в 800 млрд рублей, поэтому вопрос состоит в том, нужно ли это ЕАЭС и кто за это будет платить, заключил собеседник издания.