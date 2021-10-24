Телеканал «Дом» — это украинский государственный телеканал, его заявленная целевая аудитория — жители Крыма и самопровозглашенных республик на востоке Украины. При этом, как отмечается в материале Espreso, власти активно рекламируют русскоязычный телеканал внутри собственной страны, в том числе в традиционно украиноязычных областях.
Парламентарий уточнила, что у Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный телеканал, чтобы, закрыв каналы, ассоциируемые с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, подмять под себя электорат востока и юга
«Это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети», — сетует Сюмар.
Ранее стало известно, что президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.
По мнению политолога Константина Бондаренко, это падение рейтинга связано с тревогой в обществе в отношении отопительного сезона и информационной войной с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в которой Зеленский потерпел поражение.