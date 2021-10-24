«Будут захватывать газовые компании»: украинский политик объяснил, зачем Зеленский собирает СНБО
«Будут захватывать газовые компании»: украинский политик объяснил, зачем Зеленский собирает СНБО
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Телеканал «Дом» — это украинский государственный телеканал, его заявленная целевая аудитория — жители Крыма и самопровозглашенных республик на востоке Украины. При этом, как отмечается в материале Espreso, власти активно рекламируют русскоязычный телеканал внутри собственной страны, в том числе в традиционно украиноязычных областях.

Парламентарий уточнила, что у Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный телеканал, чтобы, закрыв каналы, ассоциируемые с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, подмять под себя электорат востока и юга

«Это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети», — сетует Сюмар.

Ранее стало известно, что президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.

По мнению политолога Константина Бондаренко, это падение рейтинга связано с тревогой в обществе в отношении отопительного сезона и информационной войной с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в которой Зеленский потерпел поражение. 