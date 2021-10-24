Создавая телеканал «Дом», официально ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский на самом деле преследовал внутриполитические цели за деньги налогоплательщиков. Об этом заявила Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар 23 октября в комментарии телеканалу Espreso

«Будут захватывать газовые компании»: украинский политик объяснил, зачем Зеленский собирает СНБО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Парламентарий уточнила, что у Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный телеканал, чтобы, закрыв каналы, ассоциируемые с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, подмять под себя электорат востока и юга

«Это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети», — сетует Сюмар.

Ранее стало известно, что президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.

По мнению политолога Константина Бондаренко, это падение рейтинга связано с тревогой в обществе в отношении отопительного сезона и информационной войной с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в которой Зеленский потерпел поражение.