Донбасс в 2014 году не вошел в состав Российской Федерации по примеру Крыма в том числе по тому, что к этому не было готово российское общество. Об этом рассказал член центрального совета партии «Справедливая Россия – За Правду» Николай Стариков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Дипломатическую ошибку РФ нужно исправить: Стариков призвал ужесточить политику по Украине © кадр из видео Украина.ру

«Зато сегодня все наоборот. Я разговаривал с одним из своих знакомых. Русский человек, но этнический малорос с Западной Украины. У него там куча родственников. При этом у него позиция ястреба и раньше этой позиции не было», — привел пример Стариков.

Политика украинских властей уже настолько «достала» российских граждан, что теперь они выступают за решительное вскрытие фурункула под названием «фашистский режим на Украине», это дает российским властям легитимность для более решительных действий по Донбассу, заключил собеседник издания.