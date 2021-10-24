Эксперт пояснил, что если воссоединение Крыма с Россией произошло фактически бескровно, то в случае с Донбассом это бы не удалось, и российское общество в то время не было готово к тому, чтобы Москва применила силу для того чтобы крымский сценарий состоялся в больших масштабах.
«Зато сегодня все наоборот. Я разговаривал с одним из своих знакомых. Русский человек, но этнический малорос с Западной Украины. У него там куча родственников. При этом у него позиция ястреба и раньше этой позиции не было», — привел пример Стариков.
Политика украинских властей уже настолько «достала» российских граждан, что теперь они выступают за решительное вскрытие фурункула под названием «фашистский режим на Украине», это дает российским властям легитимность для более решительных действий по Донбассу, заключил собеседник издания.