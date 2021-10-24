Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток - 2» пытаются торпедировать США, страны Прибалтики и Украина. Однако окончательное решение остается за немецким регулятором и Еврокомиссией. Свое мнение в интервью Украина.ру высказал немецкий публицист Феликс Шультесс

Собеседник издания, отвечая на вопрос о политике нового коалиционного правительства Германии в отношении России, отметил, что потепления между Москвой и Берлином ждать не стоит. Однако, Шультесс считает, что судьба «Северного потока — 2» предрешена.

«Думаю, что его торпедировать и остановить невозможно», — заявил Шультесс.

Ранее сообщалось, что украинские государственные компании «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» подали заявки на участие в сертификации «Северного потока — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена всеми способами воспрепятствовать сертификации газопровода.

Полностью интервью можно прочитать здесь.