Собеседник издания, отвечая на вопрос о политике нового коалиционного правительства Германии в отношении России, отметил, что потепления между Москвой и Берлином ждать не стоит. Однако, Шультесс считает, что судьба «Северного потока — 2» предрешена.
«Думаю, что его торпедировать и остановить невозможно», — заявил Шультесс.
Ранее сообщалось, что украинские государственные компании «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» подали заявки на участие в сертификации «Северного потока — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена всеми способами воспрепятствовать сертификации газопровода.
Полностью интервью можно прочитать здесь.