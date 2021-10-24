Лишь примитивные украинофобы могут поддержать данную инициативу, заявил собеседник издания. Отдаление даже части украинского народа от России должно считаться неприемлемым, подчеркнул Затулин.
«У меня никакой радости по этому поводу нет, потому что я понимаю, что эта идея сама по себе означает, что какая-то часть украинского населения, если она пойдет по этому пути, откажется от дальнейшего совместного этногенеза с остальной частью Украины, с русским народом и т.д. Я не могу радоваться по этому поводу, даже исходя из каких-то сиюминутных выгод», — заявил Затулин.
Несмотря на существующее мнение о том, что инициатива по переходу на латиницу может нести угрозу украинской государственности, Затулин не может ее поддержать по причине сочувствия к украинскому народу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.