Большинство населения Украины говорит по-русски, и перевод украинского на латиницу мог бы поспособствовать отдалению этой части граждан от украинства. Депутат Госдумы РФ Константин Затулин объяснил в интервью Украина.ру ошибочность этого тезиса

Лишь примитивные украинофобы могут поддержать данную инициативу, заявил собеседник издания. Отдаление даже части украинского народа от России должно считаться неприемлемым, подчеркнул Затулин. Крымско-татарский элемент Великого Турана, или Зачем тюркам латиница © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«У меня никакой радости по этому поводу нет, потому что я понимаю, что эта идея сама по себе означает, что какая-то часть украинского населения, если она пойдет по этому пути, откажется от дальнейшего совместного этногенеза с остальной частью Украины, с русским народом и т.д. Я не могу радоваться по этому поводу, даже исходя из каких-то сиюминутных выгод», — заявил Затулин.

Несмотря на существующее мнение о том, что инициатива по переходу на латиницу может нести угрозу украинской государственности, Затулин не может ее поддержать по причине сочувствия к украинскому народу.

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