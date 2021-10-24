На Украине выросло поколение людей, оторванных от общей с Россией матрицы. Киевские элиты обуреваемы желанием попасть в еще большую зависимость от Запада. О том, как этому противостоит Россия, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Константин Затулин

Отдаление Украины от России началось с предательства советских партийных элит, возглавляемых бывшим президентом Леонидом Кучмой, считает эксперт. По словам Затулина, Россия вынуждена противостоять системному процессу предательства, которое оформлено на Украине как государственная целесообразность. Здравствуй, Россия: молодые соотечественники со всего мира открыли для себя историческую родину

«Я считаю, что мы будем развивать, конечно, все связанное с шагами по направлению переубеждения населения Украины. Мы должны будем действовать — как влиять на внутреннее происходящее на Украине, так и предлагать тем, кто не готов дальше терпеть, возможность натурализации в России. Этому и служит мой закон о репатриации, который внесен и который я буду, естественно, отстаивать при обсуждении его в новой Государственной Думе», — рассказал Затулин.

Закон о репатриации безусловно обозначает всех украинцев как соотечественников, вне зависимости от того, проживали ли их предки на территории современной РФ.

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