Отдаление Украины от России началось с предательства советских партийных элит, возглавляемых бывшим президентом Леонидом Кучмой, считает эксперт. По словам Затулина, Россия вынуждена противостоять системному процессу предательства, которое оформлено на Украине как государственная целесообразность.
«Я считаю, что мы будем развивать, конечно, все связанное с шагами по направлению переубеждения населения Украины. Мы должны будем действовать — как влиять на внутреннее происходящее на Украине, так и предлагать тем, кто не готов дальше терпеть, возможность натурализации в России. Этому и служит мой закон о репатриации, который внесен и который я буду, естественно, отстаивать при обсуждении его в новой Государственной Думе», — рассказал Затулин.
Закон о репатриации безусловно обозначает всех украинцев как соотечественников, вне зависимости от того, проживали ли их предки на территории современной РФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.