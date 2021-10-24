Приоритетной задачей России в ближнем зарубежье является пасификация (замирение) Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Желание украинских элит попасть в еще большую зависимость от США и стран Запада оправдано их стремлением разрушить матрицу триединого русского народа, считает Затулин. Константин Затулин: Зеленский оказался успешным учеником украинских националистов © РИА Новости, Нина Зотина

«Исходя из этого, на годы вперед нашей приоритетной задачей в ближнем зарубежье является пасификация Украины, то есть умиротворение Украины, с тем чтобы это государство не превратилось в источник постоянных угроз и провокаций против России. А оно именно по этому пути идет и во многом сейчас уже представляет из себя такую страну, самую анти-Россию», — заявил Затулин.

Эксперт подчеркнул роль бывшего президента Украины Леонида Кучмы, заложившего, по словам Затулина, основу современной антироссийской идеологии Украины.

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