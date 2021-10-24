Эксперт подчеркнул, что снятия антироссийских санкций при любом составе германского правительства ожидать не приходится.
«Нет, точно не будут. Они просто могут стать менее важными, но они все равно будут продолжаться, хотя они и не очень эффективны. Россия смогла все, что ей надо было, заменить. Жалко, что в плане бизнеса мы стали отдаляться друг от друга», — заявил Шультесс.
В заключение Шультесс выразил сожаление сокращающимся бизнес-контактам России и Германии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.