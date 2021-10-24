Социал-демократическая партия Германии исторически поддерживала диалог с Россией. О том, продолжится ли эта тенденция и стоит ли ожидать пророссийских шагов от СДПГ, рассказал в интервью Украина.ру немецкий публицист Феликс Шультесс

Эксперт подчеркнул, что снятия антироссийских санкций при любом составе германского правительства ожидать не приходится. Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Нет, точно не будут. Они просто могут стать менее важными, но они все равно будут продолжаться, хотя они и не очень эффективны. Россия смогла все, что ей надо было, заменить. Жалко, что в плане бизнеса мы стали отдаляться друг от друга», — заявил Шультесс.

В заключение Шультесс выразил сожаление сокращающимся бизнес-контактам России и Германии.

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