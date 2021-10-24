Эксперты возлагают надежду на исторически хорошие отношения между немецкими социал-демократами и Россией. Немецкий публицист Феликс Шультесс рассказал в интервью Украина.ру, оправданы ли эти надежды

Эксперт полагает, что социал-демократы могут нивелировать антироссийские выпады «Зеленых», будучи основой правящей коалиции в Германии. Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

«Надо сказать, что даже в период Холодной войны социал-демократы были большими прагматиками в отношениях с СССР. Такими же они остались и после распада Советского Союза в отношениях с Россией. Даже если мы и не были партнерами, но диалог шел, культурный обмен происходил, кредитная линия работала. Это была сильная сторона социал-демократов», — сказал Шультесс.

Собеседник издания заявил, что в немецкой политике по отношению к Донбассу и Украине ничего не изменится, и в ней не будет никакой гибкости.

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