Эксперт полагает, что социал-демократы могут нивелировать антироссийские выпады «Зеленых», будучи основой правящей коалиции в Германии.
«Надо сказать, что даже в период Холодной войны социал-демократы были большими прагматиками в отношениях с СССР. Такими же они остались и после распада Советского Союза в отношениях с Россией. Даже если мы и не были партнерами, но диалог шел, культурный обмен происходил, кредитная линия работала. Это была сильная сторона социал-демократов», — сказал Шультесс.
Собеседник издания заявил, что в немецкой политике по отношению к Донбассу и Украине ничего не изменится, и в ней не будет никакой гибкости.
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