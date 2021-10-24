Проигравшая парламентские выборы экс-партия власти ХДС/ХСС имеет шансы вернуться в правительство, если эффективно использует свои возможности в оппозиции, подчеркнул эксперт.
«У нас тогда как и в Веймарской республике начнет дробиться политический ландшафт, который после Второй Мировой войны был создан американцами. В результате у нас будет куча партий, которые будут воевать вокруг 5%-барьера», — сказал Шультесс.
Если партия Ангелы Меркель — ХДС/ХСС, войдет в коалицию социал-демократов, христианские демократы рискуют окончательно потерять свои позиции, заключил эксперт.
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