Украина должна федерализироваться, а регионы, в которых большинство населения выступает за вступление в НАТО, должны отделиться от нее, считает писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Федерализованная Украина разрешит проблемы с Донбассом, признает Крым и сядет за стол переговоров с Россией, считает эксперт. «Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии © commons.wikimedia.org,

«Вот хочет Украина в НАТО, вот пусть те регионы, где большинство за это проголосуют и уходят в НАТО. Я еще в советское время говорил, что не нужно удерживать Галицию в составе Украины, потому что галичане — это совсем другие люди, я их называю австроукраинцы», — сказал Сокуров.

Независимая Галиция вначале будет опираться на Польшу, однако и с ней вскоре возникнут проблемы, заключил собеседник издания.

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