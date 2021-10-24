Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Федерализованная Украина разрешит проблемы с Донбассом, признает Крым и сядет за стол переговоров с Россией, считает эксперт.
«Вот хочет Украина в НАТО, вот пусть те регионы, где большинство за это проголосуют и уходят в НАТО. Я еще в советское время говорил, что не нужно удерживать Галицию в составе Украины, потому что галичане — это совсем другие люди, я их называю австроукраинцы», — сказал Сокуров.
Независимая Галиция вначале будет опираться на Польшу, однако и с ней вскоре возникнут проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.