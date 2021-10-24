Для федеративной реформы на Украине должна произойти смена элит, считает писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В федеративной Украине все «ляжет по своим полочкам», считает эксперт. При таком государственном строе прекратится русофобская политика нынешней киевской власти, заявил Сокуров.

«Есть такое понятие «усталость элит». Я думаю, до федеративного устройства Украины должно смениться еще одно поколение элит, то есть примерно 20-25 лет», — обозначил сроки федерализации Украины собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что все территориальные проблемы Украины в Донбассе разрешатся после принятия федерального строя.

Полностью интервью можно прочитать здесь.