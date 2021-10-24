Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В федеративной Украине все «ляжет по своим полочкам», считает эксперт. При таком государственном строе прекратится русофобская политика нынешней киевской власти, заявил Сокуров.
«Есть такое понятие «усталость элит». Я думаю, до федеративного устройства Украины должно смениться еще одно поколение элит, то есть примерно 20-25 лет», — обозначил сроки федерализации Украины собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что все территориальные проблемы Украины в Донбассе разрешатся после принятия федерального строя.
Полностью интервью можно прочитать здесь.