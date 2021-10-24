Создание «глоссария СНБО» - лишь один шаг на пути к тотальному уничтожению общего российско-украинского наследства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщалось о создании глоссария терминов для «противодействия российской информационной политике».

«Будут разрушаться все материальные свидетельства нашего былого единства, я имею в виду памятники, книги… помните, во Львове сжигали книги? Еще Советский Союз не распался, а книги уже сжигали. Такое же и тут будет направление. Так что глоссарий, словарик, он стал одним лишь шагом на этом пути», — прокомментировал Сокуров создание глоссария.

Эксперт подчеркнул, что все проблемы Украины могут разрешиться лишь тогда, когда это государство примет федеративный строй.

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