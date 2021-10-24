На Украине выросло уже три поколения, считающих, что Великая Отечественная война - это война россиян с немцами, в которой украинцы были лишь жертвами. О том, как новый словарик СНБО кодирует сознание граждан Украины и как этому противостоять рассказал в интервью Украина.ру писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал глоссарий для органов государственной власти, СМИ и общественных организаций о том, как правильно называть конфликт в Донбассе, события на Майдане и принадлежность Крыма. Отмечается, что глоссарий подготовлен для противодействия информационной политике России. «Евангелие диктатуры»: ОПЗЖ раскритиковала составленный СНБО глоссарий © Оппозиционная платформа - за жизнь

«Глоссарий — это все слова, но! Раз этот словарик выйдет, он будет внедряться, в том числе и в сознание, а потом попробуй от него избавься! Мы просто должны средствами массовой информации, через литературу проводить свое разъяснение, свою линию. Мы не можем отменить этот словарь, мы можем только его критиковать, объясняя, что предложенные в нем формулировки совершенно надуманны», — сказал Сокуров.

Эксперт отметил, что Первая мировая война ранее называлась Второй Отечественной, однако в СССР это название отменили, считая войну империалистической. Это привело к изменению восприятия события целыми поколениями, заключил эксперт.

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