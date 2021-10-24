Историческое Русское движение Западной Украины возникло в австро-венгерской Галичине, и ставило целью воссоединение восточнославянских народов, освобождение от немецкого, польского и венгерского владычества.
Сокуров первоначально основал движение «Друзей украинского искусства и литературы», однако, с ростом национализма на Западной Украине решил противопоставить его радикалам.
«Мы поставили себя, так сказать, против тех людей, которых мы считали националистами в худшем понятии… Я не отказывался от своих взглядов на украинскую культуру, как на культуру одного из трех державообразующих народов…», — рассказал собеседник издания.
Писатель также напомнил, что в исторической терминологии понятие «малый» означает — изначальный, историческую колыбель народа, поэтому термин «Малороссия» должен быть предметом гордости украинского народа.
Полностью интервью можно прочитать здесь.