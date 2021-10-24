У Украины есть неформальные военные подразделения, способные представлять террористическую угрозу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Совершение терактов украинскими силами на территории России маловероятно, заявил собеседник издания. Ходаковский рассказал о сценарии войны России и Украины на море © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что у Украины есть силы, относящиеся к неформальным военным подразделениям, которые можно было бы задействовать для проведения такой операции. Но это маловероятно. Украина будет стараться изображать роль жертвы. А если она прибегнет к таким методам — тогда в таком случае в глазах европейцев и американцев, которые ей сочувствуют, предстанет террористической страной, чем-то вроде ИГИЛ*», — сказал Ходаковский.

Украина также вряд ли будет наносить удары по территории России имеющимися у нее ракетами, считает эксперт. Кроме провоцирования и большего отпора со

Также Украина вряд ли будет наносить удары по территории России имеющимися у нее ракетами. Кроме провоцирования России, к большему отпору это не приведет, заключил эксперт.

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